اليوم السابع
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الأحد، 02 مايو 2021 03:40 م
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حرصاً على سلامة المواطنين..

غلق الحدائق والمتنزهات بكفر الشيخ تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء.. صور

الأحد، 02 مايو 2021 03:02 م
غلق الحدائق والمتنزهات بكفر الشيخ تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء.. صور خلو الشواطئ والحدائق بكفر الشيخ من المواطنين بعد غلقها
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أغلقت الحدائق والمتنزهات اليوم الأحد، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتطبيق التعليمات الصادرة من الدولة ومجلس الوزراء الخاصة بغلق الحدائق والمتنزهات العامة ومنع أى مظاهر للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم ، ومنع كافة التجمعات أو إقامة أى احتفالات أو فعاليات فى كافة الأماكن وعلى أفرع نهر النيل" دسوق ، فوه ، مطوبس" أو بحدائق ادفينا وشواطئ المصيف ، ومراقبة المراسى النيلية، بالتنسيق مع الجهات الامنية فى هذا الشأن، وسيستمر غلق الحدائق والمتنزهات لغد الإثنين.

وتابع رؤساء المدن غلق الحدائق والمتنزهات بمدن المحافظة ، فأغلقت حديقة صنعاء بكفر الشيخ ، وحديقة الأسرة والطفولة وأم القرى بدسوق، واغمرت الحدائق العامة بالمياه ، كما أغلقت حديقة العائلات بفوه ، وغيرهم من الحدائق بمدن المحافظة، ووجه محافظ كفر الشيخ بتعليق لافتات على أبواب الحدائق، للإعلان عن غلقها يومى الأحد والإثنين.

وشدد محافظ كفر الشيخ على تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، وذلك بكل دقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فوراً بكل حسم حال حدوث أية مخالفات فى هذا الشأن للحد من انتشار الفيروس حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه غير مسموح بالتواجد فى الأماكن العامة والمتنزهات فى أعياد "شم النسيم"، مناشداً جموع المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والابتعاد عن أية تجمعات والتعاون فى تنفيذ الإجراءات و إتباع جميع التعليمات والإرشادات للحد من فيروس كورونا وفقاً لتوصيات وزارة الصحة وقرارات مجلس الوزراء.

 

خلو الحدائق من المتنزهين
خلو الحدائق من المتنزهين

 

غلق الحدائث وخلوها من المترددين عليها
غلق الحدائث وخلوها من المترددين عليها

 

غلق المتنزهات
غلق المتنزهات

 

غلق حديقة الاسرة والطفولة
غلق حديقة الاسرة والطفولة

 

لافتات عن الاغلاق
لافتات عن الاغلاق

 

منع التواجد بالحدائق المطلة على نهر النيل
منع التواجد بالحدائق المطلة على نهر النيل

 

منع الرحلات النيلية
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