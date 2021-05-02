غلق الحدائق بالشرقية وتشديد الإجراءات الاحترازية تزامنا مع احتفالات شم النسيم

الشرقية – فريق المحافظات

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، كتاباً دورياً لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى مديريات الخدمات والهيئات والشركات وكافة الجهات المعنية، بتفعيل غرف العمليات الفرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات لتلقى شكاوى المواطنين، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والتى تعمل على مدار الـ 24 ساعة، لمواجهة أى مشكلات أو أحداث طارئة واتخاذ ما يلزم فوراً، لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم والعطلات الرسمية التى أعلنتها الحكومة،، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، والتصدى العاجل لانتشار الوباء.

وقرر محافظ الشرقية غلق جميع المتنزهات والحدائق العامة وأماكن تجمعات المواطنين ومنع إقامة أى تجمعات أو احتفالات أو فاعليات جماهيرية.

ووجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والتعامل بكل حسم مع المخالفين للإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد المحافظ على التعامل بكل حسم مع المخالفين من أصحاب الكافيهات والمقاهى والمولات التجارية التى تخالف قرارات الحكومة الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وغلقها فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية معها.

وأكد على ضرورة تضافر كافة القطاعات والمديريات الخدمية بالمحافظة" الصحة - التموين - الطب البيطري" لاتخاذ كافة التدابير الوقائية بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق وأماكن بيع "اللحوم - الدواجن المجمدة - الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة" والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين للتأكد من صلاحية المنتجات والبضائع للاستهلاك وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأمر رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار الحملات على المقاهى والكافيهات والمطاعم لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم وصرامة والالتزام بتطبيق القرار الخاص بالمواعيد الصيفية لغلق المحال والمطاعم والمولات التجارية والورش.

وأكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور على مدار اليوم لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع تجمعات المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وبخاصة غير الملتزمين بارتداء الكمامة الواقية، وقيام غرفة عمليات المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرية الصحة بصورة يومية لمتابعة الوضع الحالى لموقف توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة وكذلك أرصدة الأكسجين الطبى بالمستشفيات حتى يتثنى موافاة وزارة التنمية المحلية بهذا الشأن.

ووجه إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة بتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المراكز والمدن والأحياء للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهه فيروس كورونا وعرض تقرير يومي.

ويتقدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بأجمل التهانى وأطيب التمنيات للأخوة الأقباط بمناسبه احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد، كما يتقدم محافظ الشرقية بخالص التهانى القلبية لجموع المواطنين بمناسبه الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.