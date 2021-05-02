عصفور الجنة.. كواليس أخطر مشاجرة باللإسكندرية أنهت حياة طفل وشاب بطلقة طائشة.. فيديو

كتب عبد الله محمود

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من مسرح الجريمة التى وقعت فيها جريمة مقتل طفل يدعى عبد الرحمن على يد متهمين بطلقة طائشة، خلال مشاجرة نشبت فى شارع الإسكندرية بمنطقة المطرية.

خال الطفل الضحية، روى لـ"اليوم السابع" تفاصيل الجريمة، التى وقعت أحداثها بمنطقة المطرية، وقال إن مشاجرة نشبت بين أحد الشباب فى شارع الإسكندرية التى تقطن فيه خالته، مع آخرين من أحد المناطق المجاورة، وتبادل الطرفان إطلاق النيران بشكل عشوائى خلال المشاجرة.

وتابع، أنه أثناء إطلاق المتهمين النيران بشكل عشوائى أصيب ابن خالته الطفل الذى لم يتجاوز عمره الـ7 سنوات، بطلق نارى أثناء تواجده بشرفة منزله، فسقط على الأرض غارقًا فى دمائه، وتم نقله إلى المستشفى، وظل فى العناية المركزة لمدة 5 ساعات، قبل أن يفارق الحياة.

النيابة العامة بالقاهرة فتحت تحقيقا حول الواقعة، وأصدرت أمرا بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية، كما أمرت بعرض الطفل المجنى عليه على مصلحة الطب الشرعى لتشريح جثمانه، وصرحت بدفنه بعد إنهاء إجراءات التشريح.