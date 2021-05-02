طلقة تنهى حياة طفل فى مشاجرة بالمطرية.. وخال الضحية يروى كواليس الجريمة

كتب أحمد الجعفرى

مشاجرة عنيفة وقعت أحداثها فى شارع الإسكندرية بمنطقة المطرية أسفرت عن مقتل طفل، صودف تواجده فى نافذة منزله أثناء تبادل طرفى المشاجرة إطلاق النيران، وألقت أجهزة الأمن القبض على عدد من أطراف المشاجرة وجارى تكثيف التحريات، للتوصل لباقى تفاصيل الجريمة.

"عبد الرحمن.ع" خال الطفل الضحية، روى لـ"اليوم السابع" تفاصيل الجريمة، التى وقعت أحداثها بمنطقة المطرية، وقال إن مشاجرة نشبت بين أحد الشباب فى شارع الإسكندرية التى تقطن فيه خالته، مع آخرين من أحد المناطق المجاورة، وتبادل الطرفان إطلاق النيران بشكل عشوائى خلال المشاجرة.

وتابع "عبد الرحمن"، أنه أثناء إطلاق المتهمين النيران بشكل عشوائى أصيب ابن خالته الطفل الذى لم يتجاوز عمره الـ7 سنوات، بطلق نارى أثناء تواجده بشرفة منزله، فسقط على الأرض غارقًا فى دمائه، وتم نقله إلى المستشفى، وظل فى العناية المركزة لمدة 5 ساعات، قبل أن يفارق الحياة.

النيابة العامة بالقاهرة فتحت تحقيقا حول الواقعة، وأصدرت أمرا بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية، كما أمرت بعرض الطفل المجنى عليه على مصلحة الطب الشرعى لتشريح جثمانه، وصرحت بدفنه بعد إنهاء إجراءات التشريح.