ضبط 2196 شيشة وتحرير 1456 مخالفة عدم ارتداء كمامة وغلق 149 مقهى بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حملة مكبرة مساء أمس بمدينة شبرا الخيمة لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية بالمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، والتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، والالتزام بالمواعيد لفتح وغلق المحلات والمطاعم والكافيهات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اتجاه من يخالف المواعيد المقررة، تنفيذاً للإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وشارك بالحملة اللواء أحمد السيد مساعد مدير أمن القليوبية لقطاع شبرا الخيمة، واللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة.

وأسفرت الحملة، التى تمت بالتنسيق مع شرطة المرافق والإدارات الميدانية، تحت إشراف الدكتور بكر عبد المنعم رئيس الحى، بمناطق ترعة النحاس وعزبة المرجوشي وبهتيم إسكو وبهتيم بلقس ومزرعة البط وعمرو بن العاص، عن تحرير 70 محضر عدم ارتداء الكمامة، وضبط 300 شيشة من الكافيهات المخالفة، وتم غلق 30 كافية لتكرار مخالفة إشغال الطريق العام وتقديم الشيشة رغم الإنذار أكثر من مرة.

وخلال الحملة، تابع المحافظ أيضا أعمال رفع القمامة بالشوارع ووجه بزيادة عدد الصناديق وتكثيف الأعمال وزيادة عدد النوبتجيات والعمل علي مدار 24 ساعة لمنع ظهور أي تراكمات بالشوارع، مشددا علي ضرورة إتخاذ أقصي العقوبات حيال أي مواطن يلقي القمامة بالشوارع خارج الصناديق المخصصة وإلزامهم بالإشتراك مع المتعهدين وتفعيل منظومة الجمع السكني ومحاربة ظاهرة النباشين والكارو وتحويل أي مخالف إلي النيابة العسكرية ليتم الردع العام.

فيما واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية جولاتها الميدانية المستمرة، بحضور نائبى المحافظ والسكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لمتابعة إلتزام المطاعم والمقاهي والمحال التجارية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من إلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، وكذا الإلتزام بالمواعيد الصيفية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف ذلك، وذلك تنفيذاً لتوجيهات عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمتابعة تطبيق كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأسفرت الحملات عن ضبط 426 شيشة و150 محضر عدم ارتداء الكمامة و24 غلق مقهى، وبذلك يصبح إجمالى المخالفات على مدار العشرة أيام الماضية ضبط 2196 شيشة، وتحرير 1456 محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة، وغلق 149 مقهى.

وشدد محافظ القليوبية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لمتابعه تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفة على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية والمرور علي المقاهي والكافتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وأهاب "الهجان"، بالمواطنين الإلتزام بالتعليمات الوقائية، واتخاذ كافة وسائل الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم، كما وجه بالتشديد على حظر إقامة أي تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة مثل سرادقات العزاء أو الاحتفالات في دور المناسبات، والتعامل بكل حزم مع الكافتريات والكافيهات والمقاهي وما يماثلها في حالة مخالفته.

وأثناء عودته من جولته بشبرا الخيمة، تابع أعمال الرصف بشارع النساج بمدينة بنها والتى تتم بعد منتصف الليل، ووجّه بالإشراف عليها من قبل اللجنة المخصصة لإستلام الطرق، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة والدقة، مؤكدًا على رؤساء مراكز ومدن المحافظة سرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة.

خلال الحملة بشبرا الخيمة



ضبط الشيش بالمقاهى المخالفة



غلق الحال والمقاهى المخالفة