ضبط 15 ألف عبوة مثلجات أطفال وعصائر ومقرمشات غير صالحة للاستهلاك بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة بالأقصر، وتحت إشراف المهندس عبد الرازق الصافي وكيل المديرية، حملة لمراقبة الأسواق ومخازن السلع ومكافحة الغش التجاري والتدليس والأغذية الفاسدة الرديئة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى.

وقال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إنه تم تشكل لجنة من كل من جبريل بكرى مدير عام التجارة الداخلية، ومحمد عثمان وعبد العظيم النوبى وأيمن رمضان المفتشين بالمديرية، حيث تم ضبط أحد المخازن الغير مرخصة لحيازته عدد 15 ألف عبوة لوليتا مثلجات وعصائر ومقرمشات بإجمالى وزن 2 طن، جميعها من أغذية الأطفال وصغار السن رديئة وفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وبدون فواتير، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 527 جنح أمن دولة ضد "ح .م .ح"، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

وشن رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل أول وزارة التموين بالأقصر، حملات تموينية مكثفة للمرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية ومحطات الوقود بدائرة المحافظة، وذلك بناءً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث قامت إدارة التجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية بالمديرية والإدارات التموينية التابعة للمديرية، بحملات تموينية مكثفة على مدار الـ 4 أيام الماضية، بناءً على تعليمات المهندس عبدالرازق محمد الصافي وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، وأسفرت الحملات عن تحرير عدد (38) محضر ومخالفة تموينية، وبيانها كالتالي:- (محضر تصرف فى 2 شيكارة دقيق مخابز بلدية، و11 محضر عدم وجود شهادة صحية، و2 إدارة منشأة بدون ترخيص، و2 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر توقف كامل عن الإنتاج ومحضر مخالفة عدم نظافة ومحضر مخالفة عدم وجود قائمة، و2 محضر مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و18 مخالفة عدم إعلان عن أسعار، ومحضر غلق تاجر تموين فى مواعيد العمل الرسمية بدون عذر قانوني، ومحضر ضبط ربع طن ارز تموينى قبل بيعها بالسوق السوداء، ومحضر عدم وجود سجلات بالمخابز البلدي).