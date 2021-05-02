ضبط كمية من كاوتش السيارات قبل استخدامها للحرق بالإسماعيلية في شم النسيم.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية حملة لضبط إطارات السيارات لعدم استخدامها في إشعال الحرائق ليلة شم النسيم، بالتنسيق مع حى أول وحى ثانٍ الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة الأمنية بالتنسيق مع الوحدة المحلية لحى أول وحى ثانٍ برئاسة المهندس رمضان السيد رئيس الحى، ومحمد موسى، رئيس قسم الإشغالات بالحى، من ضبط كمية من الكاوتش كانت مجهزة للحرق مساء اليوم، كعادة كل عام احتفالا بشم النسيم ومخالفة لقرارات الحظر، حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة.

وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد بالعثور على كميات كبيرة من كاوتش السيارات المستعمل وتم تجميعها من قبل مواطنين بحي أول والمحطة الجديدة وحى ثانٍ وعلى أسطح بعض المنازل بغرض حرقها في وقت متأخر من مساء اليوم كعادة أهالي المنطقة السنوية بحرق دمية اللورد اللمبي، وهي العادة الشعبية التى تصاحب إحتفالات شم النسيم كل عام.

وصدر قرار بمنع الاحتفالات بشم النسيم، بشكل نهائي ومنع التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من كورونا، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، واستمرار مرور الحملات على كافة الأحياء لمنع أي مظاهر للإحتفال بشم النسيم.