اليوم السابع
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ضبط كميات لحوم فاسدة وتحرير 23 محضرا فى حملة على الأسواق بالدقى.. صور

الأحد، 02 مايو 2021 03:02 م
ضبط كميات لحوم فاسدة وتحرير 23 محضرا فى حملة على الأسواق بالدقى.. صور رئيس حى الدقى خلال الحملة
كتب على عبد الرحمن

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قاد اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حى الدقى، بمحافظة الجيزة، حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق والصحة والتموين والطب البيطرى، للرقابة والتفتيش على الأسواق خاصة أماكن بيع اللحوم والدواجن المجمدة والمصنعة والمحفوظة ومنافذ السلع الأساسى للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وضبط غير الصالحة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وقال عبد الفتاح، فى تصريحات على هامش الحملة، أن الحملة تأتى بناء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتفتيش على الأسواق للتأكد من توافر السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وأسفرت الحملة عن تحرير 23 محضرا متنوعا: "3 محاضر لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى بإجمالى 675 كيلو، و16 محضرًا عدم حمل شهادة صحية، و4 محاضر مخالفة للاشتراطات الصحية".

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أكد تكثيف جهود المحافظة لتحسين الخدمات وتطوير المرافق من خلال توفير ورديات للعمل بالشارع على مدار الـ 24 ساعة، وسط تشديد للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتطبيق العقوبات القانونية الحازمة ضد المخالفين، بالإضافة لرفع كفاءة النظافة وإزالة الإشغالات بمحيط الكنائس.

اللحوم المضبوطة

اللحوم المضبوطة

 

حملة على الأسواق بالدقى
حملة على الأسواق بالدقى

 

رئيس حى الدقى خلال الحملة
رئيس حى الدقى خلال الحملة

 

رئيس حى الدقي خلال الحملة
رئيس حى الدقي خلال الحملة

 


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