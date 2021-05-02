ضبط صاحب مقهى حطم سيارة سيدة تركتها أمام المحل

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات التواصل الاجتماعى بشأن تضرر إحدى السيدات من قيام صاحب مقهى بإحداث تلفيات بالسيارة ملكها ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بشأن شكوى سيدة لتضررها من صاحب مقهى كائن بمنطقة أحمد عرابى بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، لقيامه وآخر بإحداث تلفيات بالسيارة ملكها حال توقفها أمام المقهى .

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليها (إحدى السيدات) وباستدعائها قررت بأنه أثناء تواجدها بالمنطقة محل البلاغ قامت بترك السيارة ملكها أمام المقهى المشار إليها لشراء بعض المستلزمات، وعقب عودتها إكتشفت قيام صاحب المقهى وأحد العاملين طرفه بإحداث تلفيات بالسيارة ملكها عبارة عن تطبيق سقف السيارة وكسر الزجاج الأمامى ،وقيامهما بالتعدى عليها بالسب لقيامها بترك السيارة ملكها أمام المقهى.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها (صاحب المقهى وعامل بذات المقهى "له معلومات جنائية") .. عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .