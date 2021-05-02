اليوم السابع
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ضبط صاحب مخبز استولى على 347 ألف جنيه من أموال الدعم

الأحد، 02 مايو 2021 11:10 ص
ضبط صاحب مخبز استولى على 347 ألف جنيه من أموال الدعم شرطة التموين
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1276) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (2,5 طن "مفروم وهياكل دواجن" بدون مستندات مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مفرمة لحوم) بمحافظة القليوبية.

ونجحت الجهود فى ضبط (1,38 طن "فيليه دواجن – جمبرى – لانشون" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجهيز الوجبات تابع لإحدى شركات تجارة الصناعات الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القليوبية.

وتمكنت الجهود من ضبط (10 أطنان "زيت طعام" معبأة داخل خزانات من المخلفات ومرتجعات المصانع والمحلات العامة غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتحتوى على شوائب وأتربة وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتعبئة زيت الطعام بدون ترخيص) بمحافظة الغربية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (5,4 طن ياميش رمضان "تمر هندى" غير صالح للاستهلاك الآدمى لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (قائد سيارة) بمحافظة الإسكندرية، وضبط (2,45 طن "سكر حر – أرز أبيض" معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وبدون مستندات مجهولة المصدر – 1560 عبوة "زيت طعام – مسلى" مدون عليها علامات تجارية غير مسجلة وبدون مستندات مجهولة المصدر يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى الشركات لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

وأثمرت الجهود عن ضبط (1,2 طن "زبيب – مشمشية – قراصيا - جوز هند" معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة.

ونجحت الجهود فى ضبط (67300 قطعة مستلزمات طبية "كمامة – جوانتى – سنون أنسولين" غير مطابقة للمواصفات القياسية وبدون مستندات مجهولة المصدر وتشكل خطرًا على الصحة العامة)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية) بمحافظة القاهرة.

وأثمرت الجهود عن ضبط (6,5 طن "أسمدة زراعية" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة الشرقية.

واضطلعت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ حملة نوعية لضبط قضايا الإتجار فى الأدوية والمستحضرات الطبية المهربة جمركيًا مجهولة المصدر والغير مسجلة بوزارة الصحة مما تشكل خطرًا على الصحة العامة، أسفرت عن ضبط عدد (4) قضايا بمضبوطات بلغت (10747896) عبوة وأمبول أدوية متنوعة مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة.

كما اضطلعت الإدارة وفروعها الجغرافية بالاشتراك مع إدارات وأقسام التموين بمديريات الأمن بتنفيذ حملة نوعية مكبرة لضبط قضايا التلاعب فى الدقيق البلدى المدعم استهدفت المخابز البلدية والمتعاملين فى الدقيق البلدى المدعم، أسفرت عن ضبط (399) قضية بإجمالى مضبوطات (57,950 طن) تجميع تصرف قدرت قيمتها بــ (347,700 جنيه – 707 بطاقات)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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