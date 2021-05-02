ضبط رنجة "فاسدة" فى حملة تموينية بالإسماعيلية قبل شم النسيم.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

تمكن رجال الرقابة التموينية بمحافظة الإسماعيلية، من ضبط كمية من أسماك الرنجة المدخنة غير صالحة للاستخدام الآدمى فى سوبر ماركت زمام حى ثالث، قبل يوم من شم النسيم.

كانت حملة تموينية مكبرة نظمت تحت إشراف العميد محمد الأعصر، رئيس مباحث التموين، وضمت هريدى محمد، المفتش بمباحث التموين وقوة من الشرطة السرية بالقسم، وتمكنت من ضبط "م. ش.ع " المسئول عن المحل، ومصادرة رنجة ودجاج وجبن رومى ومولتو وشيبسى وفول تدميس، منتهية الصلاحية وتالفة وفى حالة تعفن، وتم تحرير محضر بالواقعة وتجرى النيابة العامة التحقيقات .

كما شنت مديرية الصحة بالإسماعيلية بإشراف الدكتور على حطب ، وكيل وزارة الصحة بالتعاون والاشتراك مع مديرية التموين حملة مكبرة بمركز ومدينة القصاصين على المحال التجارية بمركز ومدينة القصاصين.

ونجحت الإدارة الصحية بالقصاصين من التفتيش على عدد كبير من المحال التجارية قبل ساعات من أعياد الربيع لضبط أى مواد غير صالحة للإستخدام الآدمي.

ونجحت الحملة برئاسة الدكتورة هيام فكرى رئيس قسم الرقابة على الأغذية ضمت الدكتور محمد إبراهيم، مدير الإدارة الصحية بالقصاصين، وعبد الله موسي، مفتش الأغذية من ضبط 115 كيلو لمواد أغذية مختلفة غير صالحة للاستخدام الآدمى ما بين زبادى ومخللات ومخبوزات ومعلبات وجبات مطهية وفاكهة متغيرة الخواص الطبيعية.



الرنجة الفاسدة المضبوطة



جانب من الاغذية المضبوطة الغير صالحة