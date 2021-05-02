ضبط المتهمين بالتعدى على شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة وتصويره

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله عدد من الأشخاص يقومون بالتعدى على شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله مجموعة من الأشخاص يقومون بالتعدى بالضرب على أحد الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة.

بالفحص أمكن تحديد الشخص المُعتدى عليه وتبين أنه (أحد الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة - مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول) كما تم تحديد الأشخاص المُعتدين عليه وهم (3 أشخاص – مقيمين بذات العنوان).

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ من ضبط الطرفين وبسؤالهم قرروا أنهم جميعاً أصدقاء، ولا توجد خلافات بينهم وأضافوا بأنهم قاموا بتصوير مقطع الفيديو المشار إليه لنشره بمواقع التواصل الإجتماعى رغبة فى الشهرة وتحقيق أكبر كم من المشاهدات بغرض تحقيق ربح مادى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.