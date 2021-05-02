صور.. غمر الحدائق بالمياه ليلا وغلق شواطئ بلطيم والحدائق والمتنزهات والمراسي النيلية بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت حدائق مدن محافظة كفر الشيخ، وخاصة بمدن كفر الشيخ وفوه ومطوبس ودسوق، الغمر بالمياه، وغلقها ومنع دخول المترددين عليها، اليوم وغد الاثنين، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، باستمرار تطبيق التعليمات الصادرة من الدولة ومجلس الوزراء الخاصة بغلق الحدائق والمتنزهات العامة، ومنع أي مظاهر للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، ومنع كافة التجمعات.

وأضاف المحافظ، وفق بيان اليوم، منع إقامة أي احتفالات أو فعاليات في كافة الأماكن وعلى أفرع نهر النيل" دسوق، فوه، مطوبس" أو بحدائق أدفينا وشواطئ المصيف، ومراقبة المراسي النيلية مع فض أي تجمعات تقام بالمخالفة، بالتنسيق مع الجهات الامنية في هذا الشأن، وخاصة يوم الاثنين الموافق 3 من مايو الحالي .

وأشرفت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، على غمر حديقة الأسرة والطفولة وأم القرى والحدائق العامة بالمياه، وغلقها، كما أشرف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، على غلق حديقة العائلات، وغمر الحدائق العامة بالمياه، كما تابع رؤساء المدن غمر الحدائق العامة بالمياه.

وأعلن العميد محمد عبد القوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، عن غلق شواطئ المصيف، ومنع دخول الراغبين في قضاء أعياد الربيع وشم النسيم به، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن مكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بكل دقة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فوراً بكل حسم حال حدوث أية مخالفات في هذا الشأن للحد من انتشار الفيروس حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وناشد محافظ كفر الشيخ، جموع المواطنين بضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والإبتعاد عن أية تجمعات والتعاون في تنفيذ الإجراءات واتباع جميع التعليمات والإرشادات للحد من فيروس كورونا، وفقاً لتوصيات وزارة الصحة وقرارات مجلس الوزراء.

وشهدت مدينتا قلين والبرلس بمحافظة كفر الشيخ، حملات ليلية، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والوقائية لمواجهة فيروس كورونا بالمقاهي والمطاعم، والتزام العاملين بها بإرتداء الكمامات والجوانتيات، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وترأس على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، حملات ليلية على المطاعم والكافتيريات والمقاهي والكافيهات بالتعاون مع قوة بمركز شرطة قلين، للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا والإلتزام بإرتداء الكمامات للعاملين وجميع المترددين، وتمكنت من تحرير 10 محاضر لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات، وضبط عدد من الشيش، وغلق 3 مقاهي.

وقاد الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، بالتعاون مع قوة شرطية، تمكنت من تحرير 15 محضراً، لعدم الالتزام بارتداء الكمامات، وتم ضبط عدد من الشيش، وأغلق مقهيين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين والحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.



ضبط شيش بمقهى بقلين



ضبط شيش مقهى بقلين



غلق مقهى بقلين



غمر الحدائق العامة بالمياه بكفر الشيخ



غمر الحدائق بالمياه بدسوق



الغمر بالمياه بالحدائق



ضبط شيش بالبرلس