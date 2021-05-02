صوامع سوهاج تستقبل 34 ألف طن قمح منذ بدء التوريد بكافة الصوامع والشون

سوهاج محمود مقبول

استقبلت الصوامع بمحافظة سوهاج أكثر من 34 ألف طن من الأقماح التى قام المزارعين بتوريدها على مستوى المحافظة منذ بدء الموسم وحتى الآن صرح بذلك المهندس محمد إبراهيم، مدير مديرية التموين بسوهاج،

وأوضح المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج، لـ"اليوم السابع"، أنه تم تحديد 17 موقعا تخزينيا على مستوى المحافظة منها " 3 صوامع معدنية، وهنجر، وباقى المواقع شون أسمنتية"، مشيرا إلى أن إجمالى السعة التخزينية بالمحافظة تصل إلى 141 ألف طن أقماح، لافتا إلى أن المساحة المنزرعة طبقا لحصر مديرية الزراعة بلغت 208 آلاف فدان، ومن المتوقع توريد 140 ألف طن أقماح هذا العام.

وأشار وكيل وزارة التموين، إلى أن سعر توريد أردب القمح المحلى لموسم 2021، 725 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراطًا، وبواقع 715 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطًا، و705 جنيهات للأردب درجة نظافة 22.5 قيراطًا.

وأكد وكيل وزارة التموين فى تصريحات خاصة، أن صوامع غرب طهطا استقبلت حتى الان 9543 طن تقريبا، وصوامع البلينا استقبلت 4078 طن قمح تقريبا، وأولاد نصير استقبلت 2703 أطنان تقريبا وطما استقبلت 43طنا و627 وطهطا استقبلت 99طنا و383 كيلو تقريبا، والبنك الزراعى هنجر سوهاج 198طنا و256 كيلو تقريبا.

وقال وكيل الوزارة، إن مديرتى الزراعة والتموين بمحافظة سوهاج أنهينا كافة الاستعدادات الخاصة بعملية التوريد خاصة أعمال التطهير والتبخير وتجهيز المشمعات والعروق الخشبية والأجولة الخاصة بالتعبئة وتسليميها للمزارعين وتمت أعمال المعاينة من مديريتى التموين والزراعة والرقابة على الصادرات ومباحث التموين والمطاحن مواقع استلام وتخزين محصول القمح، للوقوف على مدى سلامة الإجراءات المطابقة لشروط التخزين الجيد، والتأكد من اعتماد الموازين الخاصة بجميع المواقع صرحت بذلك الدكتورة أمل إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بسوهاج.