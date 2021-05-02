اليوم السابع
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الأحد، 02 مايو 2021 09:32 م
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صحيفة: المملكة المتحدة ترسل 1000 جهاز تنفس إلى الهند

الأحد، 02 مايو 2021 09:00 م
صحيفة: المملكة المتحدة ترسل 1000 جهاز تنفس إلى الهند فيروس كورونا فى الهند
( أ ش أ )

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 ذكرت صحيفة "اكسبريس" البريطانية أن بريطانيا ستقدم 1000 جهاز تنفس لاستخدامها في المستشفيات في الهند، كما قامت بإنشاء فريق عمل لتقديم المشورة الطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهند حاليًا تقع في بؤرة انتشار جائحة الفيروس، إد سجلت 3689 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية و392488 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19.

وذكرت الصحيفة أن شركة الطيران البريطانية فيرجن أتلانتيك نقلت 200 صندوق من مكثفات الأكسجين إلى دلهي يوم أمس السبت، كما أنها ستوفر أيضًا مساحة شحن لمزيد من الإمدادات الطبية على ست رحلات تغادر إلى دلهي بدءا من غد الاثنين.

وأشارت الصحيفة إلى أن جونسون سيعقد الثلاثاء القادم اجتماعًا افتراضيًا مع رئيس الوزراء الهندي لمناقشة تعميق التعاون بين البلدين.

ونقلت الصحيفة عن جونسون قوله: "لقد تأثرت بشدة بالارتفاع الكبير في الدعم الذي قدمه الشعب البريطاني لشعب الهند ويسعدني أن حكومة المملكة المتحدة تمكنت من لعب دورها في تقديم المساعدة، المملكة المتحدة ستكون دائمًا موجودة بجوار الهند في وقت الحاجة."

 

 

 


الهند

أجهزة تنفس

نيودلهي

فيروس كورونا

لقاح كورونا

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