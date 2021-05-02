صحيفة :المكسيك تفقد مليوني وظيفة بسبب فيروس كورونا

فاطمة شوقى

يصل العمال المكسيكيون في عيد العمال وهم يعانون من عجز ملايين الوظائف بعد التعافي البطيء من الأزمة التي أثرت بشكل غير متناسب على النساء والشباب والعمال غير الرسميين.

وأشارت صحيفة "لا اكسبانثيون" المكسيكية إلى أنه لا يزال يتعين على المكسيك استعادة ما يقرب من 500 الف وظيفة رسمية من أكثر من 1.1 مليون خسرتها فى عام 2020 مسجلة لدى المعهد المكسيكى للضمان الاجتماعى IMSS ولكن بالاضافة إلى ذلك، هناك حوالى 1.4 مليون شخص خارج السكان النشطين اقتصاديا.

لذلك ، فإن العجز في الواقع يبلغ مليوني وظيفة بناءً على نهاية عام 2020 ، وفقا للدراسة الأخيرة "التأثيرات التوزيعية لفيروس كورونا في المكسيك" التي أجراها مركز إستوديوس إسبينوزا إيغليسياس (CEEY) ، والتي أعدها لويس مونروي-جوميز-فرانكو. .

وأكدت الدراسة أنه على الرغم من أنه من الممكن أن تتعافى الوظائف الرسمية بسرعة نسبيًا ، على الرغم من أنها ليست ما نراه من حيث القيمة المطلقة أيضًا ، إلا أن إجمالي العمالة الرسمية وغير الرسمية لم يتعافى بعد.

في الانتعاش؟

تقدم النمو الاقتصادي في المكسيك بنسبة 0.4٪ على أساس ربع سنوي بين يناير ومارس 2021 ، وهو رقم إيجابي ولكنه موجز بسبب جائحة فيروس كورونا والموجة الثانية من الحالات التي عانت في تلك الفترة.

أكد الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أنه بحلول منتصف العام ، ستستعيد المكسيك ما يقرب من 20.5 مليون وظيفة رسمية مسجلة من قبل المعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي (IMSS) قبل الوباء ، مما تسبب في انكماش تاريخي بنسبة 8.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.

لكن تقرير BBVA Mexico توقع أن الدولة ستخلق فقط ما مجموعه 564000 وظيفة رسمية في عام 2021 ، لذلك لن تعود العمالة إلى مستوى ما قبل الوباء حتى عام 2022.

بالإضافة إلى ذلك ، يحسب التقرير أن فجوة التوظيف الرسمية هي في الواقع 1.37 مليون وظيفة عند النظر في المواقف التي كان يتعين على البلاد أن تستمر في الاتجاه قبل كورونا والتي يحتاجها سوق العمل.

على وجه الخصوص ، أثرت الأزمة على النساء ، حيث أفاد المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا (Inegi) أن اثنين من كل ثلاثة أشخاص تركوا القوى العاملة في عام 2020 ولم يعودوا هم من النساء.

في حين أن 41.8٪ فقط من النساء في سن العمل يعملن ، وتبلغ النسبة 74.3٪ من الرجال ، بحسب المعهد.