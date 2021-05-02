صادرات مصر تتحدى كورونا وتغزو أسواق العالم.. غدا باليوم السابع

تنشر اليوم السابع فى عدده الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها: صادرات مصر تتحدى كورونا وتغزو أسواق العالم.

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ارتفاع كبير فى إحصائيات «غير البترولية»: صادرات مصر تتحدى كورونا وتغزو أسواق العالم..6% ارتفاعا بالربع الأول من 2021 بإجمالى 7.4 مليار دولار .. 150 ألف طن بصادرات الحاصلات الزراعية.. الكيماويات ومواد البناء أكبر قطاعات الصادرات.. مليار و353 مليون دولار لمواد البناء.. و739 مليون دولار للسلع الهندسية والإلكترونية في عصر كورونا.. شم النسيم.. لا للتجمعات.. لا لمخالفة الإجراءات الاحترازية الرئيس السيسى: مصر أثبتت عبر كل العصور أن مسلميها وأقباطها نسيج واحد لن يتبدد أبدا البابا تواضروس يشكر الرئيس السيسى ويؤكد: اكتفينا بـ10% من سعة الكنيسة مراعاة للإجراءات الاحترازية.. الأرثوذكسية تضىء الشموع فى عيد القيامة.. والإنجيلية تحتفل دون جمهور دولة 30 يونيو ترسخ مبادئ المواطنة والوحدة الوطنية إنشاء أكثر من 320 مجمعا.. مجمعات الخدمات الحكومية.. هدية «حياة كريمة» للريف المصرى موسيمانى يعالج الأخطاء.. الأهلى يحل ضيفا على غزل المحلة فى مهمة استعادة الانتصارات «صوامع الخير» تواصل استقبال «الذهب الأصفر» بالمحافظات.. توريد 2138 طن قمح بالأقصر خلال 15 يوما و45 ألفا بأسيوط والمنوفية و326 ألفا بالبحيرة.. و17 ألفا بالإسكندرية ضخ دماء جديدة بالمواقع بقيادات الجمارك لتحقيق المستهدفات الاقتصادية.. وزير المالية: نستهدف تسهيل حركة التجارة وتقليص زمن الإفراج الجمركي وخفض أسعار السلع بالأسواق السيدة انتصار السيسى: أدام الله وحدتنا وترابطنا إلى يوم الدين «التضامن» تدرس صرف «تكافل» بمشروطية عدم الزواج المبكر لحماية الفتاة المصرية من التداعيات الصحية والاجتماعية.. «القباج» تحذر الأسر من زواج الفتيات دون توثيق رسمى.. وتؤكد: الزواج غير الموثق يزج بالفتاة فى مشكلات تؤثر على نسب الأطفال مرصد الإفتاء: «الاختيار2» ضربة موجعة لقادة حروب الجيل الرابع.. الانتماء إلى الوطن واجب شرعى.. وخيانة الأمانات تستوجب حد الحرابة.. والمسلسل «قوة ناعمة» ترسم لوحة للصمود والفخر الوطنى إضافة درجات الطالب بصفوف «النقل» فى التيرم الثانى.. «التعليم»: إعلان النتائج الأسبوع المقبل فى المدارس وإلكترونيا