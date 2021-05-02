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شيخ الأزهر: تراث الأمة الإسلامية ليس عائقا لها عن التقدم والتألق

الأحد، 02 مايو 2021 09:38 م
شيخ الأزهر: تراث الأمة الإسلامية ليس عائقا لها عن التقدم والتألق
كتب لؤى على

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قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن تراث الأمة الإسلامية لم يكن -في يوم من الأيام- عائقًا لها عن التقدم والتألق، والأخذ بأسباب القوة والعزة والمَنَعَة، وكذلك لم تكن السنة النبوية المطهرة حجر عثرةٍ في طريق بناء مجتمع متماسك يتمتع أفراده بخيرات الدنيا والآخرة.
 
وأكد فضيلته خلال تغريدة على صفحتيه الرسميتين بموقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، أنه على المسلمين أن يقرأوا تاريخهم بعين بصيرة، وقلب سليم؛ ليتعلموا -من جديد- كيف يزاحمون شعوب العالم المتحضر، ويأخذون مكانهم بين صفوفها.
 
 
 
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