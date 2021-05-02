شون وصوامع القمح تواصل استقبال "سنابل الخير" فى المحافظات.. اقرأ التفاصيل

حسن عبد الغفار

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن ما تم توريده حتى الآن من محصول القمح لموسم 2021 بلغ ما يزيد عن 50 ألفا و593 طنا بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة، حيث تم أمس السبت توريد 5 آلاف و196 طنا، لافتاً إلى أنه يوجد عدد 14 صومعة وشون وهناجر بنطاق المحافظة تستقبل الأقماح من المزارعين مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، أن سعر توريد القمح المحلي هذا العام زاد عن الأعوام السابقة، حيث بلغ سعر توريد القمح ما يتراوح بين 705 و725 جنيها للأردب الواحد وفقاً لدرجة النقاوة، مؤكداً أن المختصين عن استلام الأقماح يعملون علي قدم وساق لتحقيق معدلات توريد أعلي من العام السابق، وضمان توريد القمح المحلي بالمواصفات الفنية التي اعتمدتها الوزارة بضوابط محددة.

ووجه محافظ المنوفية وكيل وزارة التموين بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أثناء الاستلام والتيسير على المزارعين بنطاق المحافظة حفاظاً على المحصول باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، مشددا على اللجان المختصة بالاستلام بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة وكذا مراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع.

كما أكد المحافظ أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة الإمكانيات اللازمة للحصول على أعلى إنتاجية للفدان، مناشدا المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض بنطاق المحافظة .

وفى المنيا، قال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين في محافظة المنيا، إنه تم توريد 43 ألف طن من محصول القمح، منذ بداية التوريد وحتى مساء اليوم السبت.

وأضاف وكيل الوزارة فى تصريحات صحفية ، أن أعمال التوريد ستنتهي نهاية شهر يونيو المُقبل، مع التأكد من تطهير أماكن تخزين القمح، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه جرى زراعة 250 ألف فدان تقريبا من القمح خلال الموسم الحالي 2021، موجهًا وكيل وزارة التموين، بضبط، وتسهيل، وتسريع منظومة استقبال القمح بالشون، مع إزالة كافة العقبات أمام الموردين، وتقليل وقت الانتظار.

وأعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة انتظام عملية توريد محصول القمح لصوامع وشون المحافظة، مضيفا أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2021 حتى صباح اليوم بلغ ما يقرب من 575 الف طن قمح محلى.

وأشار محافظ البحيرة إلى أن المساحة التي تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة بلغت 151 ألف فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتى تقدر بـ 637 ألف فدان، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هذا العام هى 37 صومعة وشونة متمثلة فى 31 شونة و6 صوامع مطورة .

وشدد محافظ البحيرة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لأعمال الفرز والاستلام وتحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

ووجه محافظ البحيرة بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف كافة مستحقاتهم وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام، كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.