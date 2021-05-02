شقيقان يمزقان جسد جارهما بأسلحة بيضاء بالغربية بسبب خلافات الجيرة

كتب محمود عبد الراضي ـ الغربية مصطفى عادل

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مصرع شخص بالغربية خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، ونجحت فى تحديد وضبط الجناة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات، ما تبلغ لمركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية بحدوث مشاجرة بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلًا من طرف أول (مزارع، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح طعنى بالجسم وتوفى عقب نقله للمستشفى، طرف ثان (أحد الأشخاص، وشقيقه، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة المركز) مصابان بجروح وكدمات، لخلافات الجيرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهمان "الطرف الثانى"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المشار إليها، كما أرشدا عن الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.