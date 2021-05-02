شرطة شيكاغو تعلن تصاعد العنف المسلح هذا العام مقارنة بعام 2020

وكالات

أعلنت الشرطة في مدينة شيكاغو الأمريكية أنها شهدت زيادة كبيرة في حوادث إطلاق النار والقتل حتى الآن هذا العام، مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من عام 2020، وكشفت إدارة شرطة شيكاغو عن إحصائيات في بيان صحفي تشير إلى أن الارتفاع المقلق في العنف المسلح هذا العام لا يظهر مؤشرات تذكر على التباطؤ، بحسب " روسيا اليوم".

وأضافت أن المدينة شهدت انخفاضا في عدد جرائم القتل في أبريل الماضى بخمس جرائم عن أبريل من العام الماضي، لكن عدد ضحايا إطلاق النار ارتفع من 225 الى 299.

ومنذ بداية العام الحالي تم إطلاق النار على 997 شخصا، مقارنة بـ 718 في العام الماضي. وشهدت المدينة 87 جريمة قتل، بزيادة 31 عن نفس الفترة من العام الماضي.

ومع ذلك ، أعلنت الشرطة عن بعض الإحصائيات المشجعة حول سرقة السيارات. فمنذ تعزيز قوة الشرطة مستهل يناير، انخفض عدد البلاغات بسرقات السيارات بأكثر من 55٪.

وقال المسؤول في الشرطة ديفيد براون: "لا تزال سرقات السيارات مصدر قلق ، لكن شيكاغو تسير في الاتجاه الصحيح".

وأشارت الشرطة إلى أن 3600 بندقية تمت مصادرتها حتى الآن من العام الحالي تمثل زيادة بنسبة 34 ٪ عن إجمالي الأشهر الأربعة الأولى من العام الماضي.