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سهرة للإنشاد الدينى مع الشاعرة داليا عمارة ابنة كفر الشيخ (فيديو)

الأحد، 02 مايو 2021 06:03 ص
سهرة للإنشاد الدينى مع الشاعرة داليا عمارة ابنة كفر الشيخ (فيديو) الشاعرة داليا عمارة ووالدتها
كفر الشيخ – محمد سليمان

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رصدت عدسة " اليوم السابع"، فى بث مباشر، احتفالية الأديبة والشاعرة والملحنة، داليا عمارة، ابنة مدينة مسير، بمحافظة كفر الشيخ بأول عمل شعرى دينى من تأليفها وتلحينها، وسط عائلتها بكفر الشيخ.

قالت داليا عمارة، إنها حاصلة على ليسانس آداب، وماجستير قسم اللغة الإنجليزية، وأنها تربت بمسقط رأسها بمدينة مسير بمحافظة كفر الشيخ، وقضت بها النصف الأول من حياتها، وتأثرت بالبيئة الريفية والطبيعة الخلابة، مؤكدة أن دعوات والدتها ومساندة خالها ودعم زوجها كان سبباً في نجاحها.

 

وأضافت، أنها ألفت أكثر من 50 أغنية وأنشودة دينية، غناها كبار المطربين المصريين والعالميين، من بينها "بحبك يا رسول الله، وعلقوا الزينة، والحرم، وحضن أمى، وعائشة، والمختار.

 

وكشفت أنها كتبت  "دوكتوريتو" لخريجى دفعة طب الإسكندرية، والتى حققت انتشارا واسعا، وكتبت عددا من الأغانى الدينية منها "أنتِ الوجود"، و"النبي المعلم"، وغيرها من الأعمال.


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