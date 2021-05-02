سلطان الفسيخ بالبحيرة.. مصطفى الصعيدى 50 عاما على مزاج المصريين.. فيديو وصور

وقال مصطفى الصعيدى صاحب أقدم محلات الفسيخ بدمنهور، إنه يعمل فى هذه المهنة منذ أكثر من 50 عاما وورثها عن أجداده الذين رحلوا من منطقة رشيد من حوالى مائه عام، مشيرا الى انخفاض حركة البيع بصورة كبيرة فى عيد شم النسيم، مضيفا قائلا: "الموسم اتضرب ومفيش بيع ولا شراء علشان شم النسيم جاى لأول مرة من زمان مع شهر رمضان ومفيش غير الأقباط اللى بيشتروا علشان الاحتفالات".

وأوضح الصعيدى، أنه مهما تغيرت الأزمنة مازال الفسيخ متربعا على عرش الأكلات الشعبية فى أعياد شم النسيم غيرها لانها عادة تراثية يتوراثها الأجيال، لافتا إلى أن شهرته لم تأتى من فراغ بل من خلال خبرته الطويلة والتى أسماها سر الصنعة.

وعن أسعار الفسيخ، قال مصطفى الصعيدى ، أن أسعار الفسيخ تتراوح من 120 إلى 140جنيه والسردين البلدى يتراوح سعره حوالى 80 جنيه وهى أسعار معقوله بالمقارنة بالعام الماضى .

أسواق الأسماك المملحة بمحافظة البحيرة



أسواق الأسماك المملحة بمحافظة البحيرة



أسواق الأسماك المملحة بمحافظة البحيرة



أسواق الأسماك المملحة بمحافظة البحيرة



أسواق الأسماك المملحة بمحافظة البحيرة



أسواق الأسماك المملحة بمحافظة البحيرة



أسواق الأسماك المملحة بمحافظة البحيرة



أسواق الأسماك المملحة بمحافظة البحيرة



أسواق الأسماك المملحة بمحافظة البحيرة