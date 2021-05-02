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رى السودان: سنتحمل خسائر كبيرة حال إصرار إثيوبيا على الملء الثانى دون اتفاق

الأحد، 02 مايو 2021 08:44 م
رى السودان: سنتحمل خسائر كبيرة حال إصرار إثيوبيا على الملء الثانى دون اتفاق سد النهضة
كتب رامى محيى الدين

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قال الدكتور ياسر عباس، وزير الرى السودانى، إن هناك تهديدات محتملة بعدم قدرتنا على تشغيل سد الروصيرص بسبب إثيوبيا، مؤكدًا أن السودان سيتحمل خسائر كبيرة حال إصرار إثيوبيا على الملء الثانى دون اتفاق، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.



وكان أكد الدكتور ياسر عباس، وزير الرى السودانى، استعداد الفرق القانونية فى السودان لمقاضاة الحكومة الإثيوبية بشأن سد النهضة.
 

وتابع وزير الرى السودانى، سنجرى زيارات لدول إفريقية من أجل شرح موقف السودان بشأن حل قضية سد النهضة، متابعا: نتمسك بالموقف التفاوضى الوطنى المرتكز على حقنا فى حماية مصالحنا الخاصة بالأمن المائى.


السودان

وزير الرى السودانى

سد النهضة

اثيوبيا

اخبار

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