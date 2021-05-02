روسيا تسجل 9270 إصابة بكورونا والبرازيل ترصد 66964 حالة

كتب : أحمد علوى

أعلنت روسيا تسجيل 9270 إصابة جديدة و392 حالة وفاة بفيروس " كورونا " المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ، ما يمثل ارتفاعا في عدد الاصابات وانخفاضا طفيفا في حالات الوفيات مقارنة مع معدلات أمس /8731 إصابة و 397 وفاة/.

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات "كوفيد-19" أربعة ملايين و 814 ألفا و 558 إصابة ، منها110 ألفا و520 حالة وفاة وتماثل 8637 شخصا للشفاء ليبلغ عدد المتعافين أربعة ملايين و436 ألفا و583شخصا ..



بينما سجلت البرازيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 66964 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و2656 وفاة .

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 14.725.975 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 406.437 حالة وفاة.