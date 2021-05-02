رفع 117 حالة إشغالات وضبط 12 شيشة وتغريم 9 مواطنين لعدم ارتداء الكمامة بالشرقية

الشرقية - فريق المحافظات

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا ، فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفة على حرم الطريق بالميادين والشوارع الرئيسية والمرور على المقاهى والكافيتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة موسعة بالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية (مساعد مدير الأمن للشرطة المتخصصة - شرطه المرافق - الإدارة العامة للمرور - مباحث المركز - حى أول وثان الزقازيق)، وأسفرت الحملة عن تشميع كافتريا مخالفة بشارع طلبة عويضة، كما تم رفع (117) حالة إشغال متمثلة فى كراسى وترابيزات ، فضلا عن تغريم ( 9 ) مواطنين لعدم ارتداء الكمامة الواقية ، كما تم توقيع الغرامة المالية المقررة على 5 كافيتريات ومقاهى لعدم إلتزامهم بتطبيق الإجراءات الإحترازية.

كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بالإشتراك مع شرطة المرافق بحملة لرفع الإشغالات بشارع النقراشى وأمام القصر الأبيض ونفق المشاة بالمحطة وميدان عرابى وميدان التحرير وشارع البوسطة وشارع مولد النبى والحلقة وكوبرى أبو عميره وشارع سعد زغلول وشارع الجلاء وتطبيق القانون دون تهاون مع المخالفين.

كما قامت رئاسه حى ثان الزقازيق بحملة لرفع الإشغالات بنطاق الحي، بالتعاون مع شرطة المرافق حيث تم رفع الاشغالات بمنطقة الكوبرى الجديد والقيثارية وتحرير محاضر ضد المخالفين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بضبط 12 شيشة متداولة بالكافيتريات بنطاق الوحدات المحلية بتلراك والصوفية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

كما قامت رئاسه مركز ومدينة بلبيس بحملة لرفع الإشغالات ومتابعه تطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا بالتعاون مع شرطة المرافق ، فتم ضبط ورفع وإزالة 128 حاله إشغال طريق متنوعة ، وتحرير 8 محاضر إشغال طريق، كما تم تحرير محضرين ضد أصحاب المقاهى المخالفة ، وتم مصادرة 14 شيشة وتحرير 7 محاضر ضد المواطنين لعدم التزامهم بإرتداء الكمامة الواقية حرصاً على سلامتهم من مخاطر فيروس كورونا.

ومن جانب أخر كلف محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء ، وتطبيق القانون على المخالفين.

قامت إدارة تموين الحسينية برئاسة عبد الكريم عوض الله مدير الإدارة بحملة تفتيشية على التجار التموينين ومحال الجزارة وتم رصد عدد من المخالفات المتنوعة وتحرير محاضر ضد أصحابها وجاءت على النحو التالي:-

محضر رقم 475ج ا د ط الحسينيه ضد س ع م تاجر تموينى بالاخيوه لعدم الإعلان عن أسعار السلع المدعمة ، محضر رقم 476ج ا د ط الحسينيه ضد ع ا ه تاجر تموينى بسعود لعدم ممارسه النشاط ، محضررقم 477ج ا د ط الحسينيه ضد اح س ى ا تاجر تموينى بسعود لعدم ممارسه النشاط ، محضررقم. 478ج ا د ط الحسينيه ضد ص م م تاجر أسماك بناحية أمين باشا بالجمالية لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تم تحرير محضر رقم 479 ج ا د ط الحسينية ضد ا م ع ع صاحب محل جزارة بالاخيوه لقيامه بالذبح خارج السلخانه وتم التحفظ على (350) كيلو لحوم ، محضر رقم 480 ج ا دط الحسينيه ضد ام ش صاحب محل جزاره م الكبرى لعدم لف شاش على اللحوم ، محضر رقم486 ج ا د ط الحسينيه ضد ه ر م م تاجره تموينى بالحسينيه لعدم ممارسه النشاط.

محضر رقم 487 ج ا د ط الحسينينه ضد م م اح تاجره تموينية بالحسينيه لعدم ممارسه النشاط ، محضر رقم 488ج ا د ط ج الحسينيه ضد ,ع س س تاجرة تموينية بمنشأة بشاره لعدم الإعلان عن الأسعار.



ازالة التعديات والاشغالات بالشرقية



حملة ازالة الاشغالات بالشرقية