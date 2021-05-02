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رئيس مجلس الوزراء السورى يعفى مدير إحدى المؤسسات المهمة من منصبه

الأحد، 02 مايو 2021 03:00 ص
رئيس مجلس الوزراء السورى يعفى مدير إحدى المؤسسات المهمة من منصبه بشار الأسد والوضع فى سوريا
كتب : أحمد علوى

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ألغى رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس قرارا سابقا بإسناد وظيفة مدير عام الجمارك السورية إلى مديرها الحالي فواز أسعد.

 وقالت رئاسة مجلس الوزراء إن عرنوس أصدر قرارا بإلغاء قرار سابق قضى بإسناد وظيفة مدير عام مديرية الجمارك العامة إلى فواز أسعد أسعد.

ولاحقا أصدر وزير المالية كنان ياغي قرارا بتكليف معاون المدير عمار محمد بتسيير أعمال ومهام المديرية.

ويشغل أسعد منذ 2017 منصب مدير عام الجمارك السورية وهي واحدة من المؤسسات التي لها صلاحيات واسعة داخل البلاد فيما يتعلق بمكافحة التهريب، إذ لا يقتصر عملها على الحدود فقط، بل تعد الأراضي السورية نطاقا جمركيا، ويمكن للمديرية أن تقوم بعمليات تفتيش في أي مكان داخل البلاد.

وشهدت مدينة حلب منذ أشهر أزمة بين تجار وصناعيي المدينة إثر مداهمات دوريات الجمارك لعدد من المستودعات، وانتهت الأزمة باجتماع بين أسعد وممثلي غرفة تجارة حلب، وتم الاتفاق على عدم دخول دوريات الضابطة الجمركية إلى أسواق المدينة.

كما ألقت الجمارك الحجز الاحتياطي على عدد من رجال الأعمال البارزين في سوريا.

 

 


سوريا

وزير المالية السورى

مجلس الوزراء السورى

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