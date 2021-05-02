اليوم السابع
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رئيس حي المناخ ببورسعيد يكشف تفاصيل إغلاق الشواطئ والمتنزهات.. فيديو وصور

الأحد، 02 مايو 2021 01:50 م
رئيس حي المناخ ببورسعيد يكشف تفاصيل إغلاق الشواطئ والمتنزهات.. فيديو وصور شاطئ محافظة بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أجري "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الأحد، من أمام شاطئ محافظة بورسعيد، للكشف عن تفاصيل إغلاق الشواطئ والمتنزهات بالتزامن مع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا. 

ومن جانبه، قال الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ ببورسعيد، إنه تتم عمليات تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية على عدد من المحاور، أبرزها إغلاق الشواطئ والمتنزهات وفقاً لقرارات المحافظ اللواء عادل الغضبان. 
 
وأكد "بكري"، أنه تم تغمير الحدائق في نطاق الحي منعاً لتواجد الأهالي بالتزامن مع احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع، مشيراً إلي أنه تم التنبيه على أصحاب الكافتيريات بضرورة الإلتزام بتنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية من مسافات التباعد وارتداء الكمامة والزشغال من المواطنين لا يزيد عن 50%. 
 
وأضاف رئيس حي المناخ، أنه تم التأكيد على تنفيذ مواعيد الغلق المقررة، كما تم شن حملات مكبرة على الشوارع وتجميع الكاوتشات منعاً العادة التي يمارسها عدد من الشباب بالمحافظة من حرائق ليلة شم النسيم والتي تم تجريمها بعد ذلك لخطورتها. 
 
وناشد الدكتور منصور بكري، أهالي محافظة بورسعيد، بضرورة الإلتزام بالكمامة والتباعد، منعا لزيادة عدد الإصابات في ظل الموجة الثالثة القوية لفيروس كورونا. 
 
احدي المراكب بالشاطئ
احدي المراكب بالشاطئ

خلو الشاطئ ببورسعيد
خلو الشاطئ ببورسعيد

شاطئ محافظة بورسعيد
شاطئ محافظة بورسعيد

كافتيريات الشاطئ
كافتيريات الشاطئ

مراسل اليوم السابع ورئيس حي المناخ ببورسعيد
مراسل اليوم السابع ورئيس حي المناخ ببورسعيد
 
 

 


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