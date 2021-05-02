رئيس الوزراء يجرى جولة تفقدية بالغردقة على هامش زيارته غير الرسمية للمدينة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء جولة تفقدية بشوارع الغردقة على هامش زيارته للغردقة غير الرسمية منذ الخميس المقبل، حيث تفقد رئيس مجلس الوزراء عدة مواقع مختلفة بالمدينة من بينها السوق النموذجي الجاري إنشاؤه بشارع الحجاز، وكذلك كورنيش الغردقة الجديد، وعدد من أعمال التطوير بشوارع المدينة وبعض الميادين تنفيذًا لتعليمات الرئيس برفع كفاءة الغردقة وشرم الشيخ .

بدأت جولة رئيس الوزراء من أحد الفنادق محل اقامته جنوب مدينة الغردقة ثم ميدان سينزو وطريق المطار وجهينة وكذلك السوق الجديد وتفقد الكورنيش الجديد بالغردقة يأتي هذا تنفيذا لتكليفات وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع كفاءة وتطوير مدينتي شرم الشيخ والغردقة؛ ليكونا على أعلى مستوى، وواجهة حضارية للمقاصد السياحية المصرية، في إطار خطة شاملة تستهدف جذب المزيد من السياح من مختلف الوجهات للتمتع بالمزايا الطبيعية التي تجعل مصر قبلة رئيسية للسائحين.

ووصل رئيس الوزراء في زيارة غير رسمية بصحبة أسرته يوم الخميس الماضي، لأحد فنادق مدينة الغردقة، وقام ظهر اليوم بجولة تفقدية بمدينة الغردقة رافقه فيها محافظ البحر الأحمر وقيادات المحافظة.





رئيس الوزراء يجري جولة مفاجئة بالغردقة (5)



رئيس الوزراء يجري جولة مفاجئة بالغردقة (1)



رئيس الوزراء يجري جولة مفاجئة بالغردقة (2)



رئيس الوزراء يجري جولة مفاجئة بالغردقة (3)