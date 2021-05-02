خارجية فلسطين تدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على المحتفلين بسبت النور

وكالات

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المواطنين المحتفلين بسبت النور في مدينة القدس المحتلة.

واعتبرت الوزارة -في بيان، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أمس السبت- الاعتداء على هذه المناسبة الدينية المقدسة همجي بامتياز، وانتهاك صارخ للحريات الدينية وحرية الوصول الى الاماكن المقدسة لاتباع جميع الديانات، ويعكس حجم تفشي الكراهية والتطرف والعنصرية في مؤسسات دولة الاحتلال.

وطالبت المجتمع الدولي إدانة هذا الاعتداء وغيره من الاعتداءات التي تستهدف المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية، وتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال الإسرائيلي.