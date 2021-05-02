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حياة كريمة فرصة متميزة للصناعات المختلفة لتوفير مستلزمات واحتياجات المبادرة

الأحد، 02 مايو 2021 11:00 م
حياة كريمة فرصة متميزة للصناعات المختلفة لتوفير مستلزمات واحتياجات المبادرة المهندس مجدي حنا
كتب إسلام سعيد

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أكد المهندس مجدي حنا عضو اتحاد الصناعات، أن هناك أبعادا تنموية كبيرة لمبادرة حياة كريمة ليس على المواطنين فقط والقرى التى تشملها المبادرة، ولكن على القطاع الصناعى الذى يستفيد من هذه المبادرة الوطنية، وذلك لكون القطاع هو الذى يقوم بتلبية احتياجات المبادرة من المنتجات والخامات التى تحتاجها عمليات البناء والإنشاء فى القرى.
 
 
وأوضح في تصريحات خاصة أن مبادرة حياة كريمة تمثل فرصة متميزة للصناعات المختلفة لتوفير مستلزمات واحتياجات المبادرة من هذه الصناعات، وأنها تعتبر مبادرة يمكنها دعم القطاع بقوة فى ظل مشتروات قد تتجاوز 250 مليون جنيه من حيث المبدأ، وهو ما يجعل قطاع الصناعات الهندسية أحد القطاعات المستفيدة من هذه المبادرة.
 
 
وأكد أن هناك فرصة كبيرة تتمثل فى الحاجة سنويًا لمستلزمات الإحلال والتجديد، وإتمام عمليات الصيانة للمشروعات التى يتم تنفيذها، كل هذا سيكون له مردود إيجابى على الصناعة المصرية، وزيادة مبيعات المصانع، ومن ثم زيادة الناتج الإجمالى للصناعة، وهكذا تكون المبادرة له مردود كبير فى أكثر من جهة خلال السنوات المقبلة.
 
 
وأوضح أن المباراة تساهم فى النهوض بمستوى الخدمات فى القرى والريف المصرى، وهي بمثابة مشروع قومى قدم نموذجا عظيما فى العمل الخدمى المتعلق بمحدودى الدخل بجميع المحافظات، وذلك منذ بدايتها فى عام 2019، منذ أن أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوفير احتياجات الفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، فى كل المجالات الخدمية مثل الصحة، والتعليم والسكن.

حياة كريمة

مبادرة حياة كريمة

اتحاد الصناعات

تطوير القرى

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