حملة على محال الأسماك واللحوم وتحرير 298 محضرا لعدم ارتداء الكمامة ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والمحال ، ومواجهة كافة صور الغش التجارى حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ، والقضاء على التلاعب فى الأسعار أو احتكار السلع ، وذلك بالتزامن مع أعياد الربيع وشم والنسيم والإقبال المتوقع على بعض الأنواع من السلع الغذائية من اللحوم والأسماك.

تبين من التقرير الذى عرضه وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف ، إلى تكليف إدارة الطب الوقائى بقيادة الدكتورة أمنية حسن بتكثيف الرقابة والتفتيش على أماكن عرض وبيع وتداول الأغذية والسلع خاصة اللحوم والأسماك على اختلاف أشكالها وأنواعها.

وقام فريق من قسم مراقبة الأغذية بإدارة ناصر الصحية، تحت إشراف الدكتورة نعمة أبو مسلم مديرة الإدارة والدكتور أحمد عبدالفتاح مدير الوقائى بالإدارة، بعمل حملة على ثلاجات حفظ المجمدات ومحلات الأمن الغذائى والسوبر ماركت ومحلات بيع الأسمال المدخنة والمملحة.

وأسفرت الحملة عن سحب 12 عينة مختلفة مابين أسماك ولحوم مجمدة ومشويات وياميش رمضان لتحليلها وبيان مدى جودتها وصلاحيتها ، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر لعدم توافر الاشتراطات وحمل شهادات صحية ، فيما تم إعدام 35 كيلو جرام من الأسماك المجمدة ، وذلك لتغير الخواص الطبيعية بها .

كما تبع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، الجهود والإجراءات التى تنفذها الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية فى مجال متابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية ، خاصة بأماكن تقديم الخدمات مثل المصالح الحكومية ومواقف السيارات والأسواق وغيرها ، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2021 واللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا ، والتى تشترك فى تنفيذها كافة الأجهزة الحكومية المعنية.

وأكد المحافظ على استمرار متابعة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء فيما يتعلق بتحصيل غرامة على مخالفى الإجراءات الاحترازية ، والحد من التجمعات فى الأماكن المغلقة ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء والغلق الكامل لدور المناسبات ، والتشديد التام على الالتزام بأعداد محددة فى الأفراح ، وأن تكون فقط فى الأماكن المفتوحة ، مؤكدا على المتابعة الميدانية والتأكيد على الالتزام بالإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس .

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الذى عرضه السكرتير العام اللواء جمال مسعود، وتضمن أنه قد تم تحرير298 محضراً لأفراد لعدم الالتزام بالكمامة بواقع 202 محضرا بمركز ومدينة بنى سويف ، و30 بسمسطا، و13 ناصر، و25 الواسطى ، 18 ببا ، و10 بالفشن واهناسيا ، فيما تم بلغ عدد الأسواق والمحال التجارية التى تم غلقها إلى أكثر من 150 موقعا ومنشأة ، وذلك لمخالفتها بعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومخالفة القرارات الوزارية المقررة.