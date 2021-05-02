حملات مكثفة بمراكز ومدن البحيرة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

البحيرة - فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على تشكيل غرف عمليات فرعية من الغرفة المركزية بالمحافظة بالوحدات المحلية والمديريات والشركات التابعة لمتابعة انتظام العمل مع تواجد كافة القيادات فى مواقعها بكافة الأجهزة بالتبادل للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة الأعياد والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسة بديوان عام المحافظة وكافة الجهات المعنية داخل نطاق كل مركز

وشدد محافظ البحيرة على التزام العاملين والمواطنين والمترددين على جميع المحلات أو الأسواق أو التواجد بالقطارات ووسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد وإرتداء الكمامة الواقية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لهذه الإجراءات .

كما شدد على التأكيد على غلق كافة الحدائق والمتنزهات العامة ومراكز الشباب والنوادى العامة والخاصة والشواطئ ووقف المراكب السياحية بالمدن المطلة على النيل ومنع أي تجمعات فى الميادين المفتوحة .

كما شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى المديريات الخدمية ورؤساء الشركات والمرور والاسعاف والحماية المدنية والمواقف والنقل الداخلى وتكثيف الحملات للتأكد من الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعى بالمقاهى والكافتيريات والكافيهات والمطاعم، وإيقاف تقديم الشيشة والالتزام بمواعيد الغلق المقررة، مع مراقبة الأسواق والمحلات والمطاعم والتأكد من صلاحية اللحوم والأسماك المعروضة وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين، وتوافر كافة السلع التموينية والسلع البترولية ومتابعة المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين .

كما شدد على رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية وتوافر الأطقم الطبية وتوافر كافة الإدوية والأمصال اللازمة .

التنبيه على الحماية المدنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للجاهزية لمجابهة المواقف الطارئة، واستمرار أعمال النظافة بالشوارع والرفع الفورى لاية تجمعات أو تراكمات للمخلفات والقمامة .

كما شدد محافظ البحيرة على رفع كفاءة الإنارة فى كافة الشوارع والطرق والمناطق المحيطة بالكنائس، تعليق بائرات للتهنئة بالأعياد بالشوارع، وتقديم وتوزيع الهدايا والورود على الأطفال ومشاركتهم أفراح العيد .