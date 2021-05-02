حريق هائل في شاحنات وقود بالعاصمة الأفغانية يخلف 9 قتلى وإصابة 14 آخرين.. فيديو

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم، الأحد، أن حريقا اشتعل في العشرات من شاحنات الوقود شمال العاصمة كابول، ما أسفر عن9 ضحايا وإصابة 14 آخرين، جراء حرائق ضخمة قطعت التيار الكهربائي في بعض أجزاء المدينة.

ونقل موقع قناة الحرة عبر الإنترنت، أن طارق عريان، المتحدث باسم الوزارة ، قال ، إن التحقيقات بدأت لمعرفة ملابسات احتراق الصهاريج واشتعال النيران في محطة وقود بوقت متأخر من يوم أمس السبت.

وأوضح أن "الحريق بدأ عندما اشتعلت شرارة في شاحنة وقود وأدت النيران لاشتعال الشاحنات القريبة منها".

The sight from our balcony 😟

Heavy fire at kabul.

Even the sky agrees that my country is on fire. #Kabul #Afghanistan.

May Allah protect All Afghans. pic.twitter.com/JWcROGHSrY — Ziaulhaq Sabawon (@ZiaSabawon) May 2, 2021

ولم يعرف سبب اشتعال النيران، وجاء ذلك في وقت تسود فيه المدينة "حالة تأهب شديد" ويتوقع فيه مسؤولون وقوع هجمات من حركة طالبان المتمردة بسبب استمرار وجود القوات الأجنبية في البلاد ، وأغلق سائقو الشاحنات الطريق المؤدي إلى المنطقة مطالبين الحكومة بتعويضات.

Video: Aftermath of Saturday night’s major fire in #Kabul in which dozens of fuel tankers, trucks, cars, houses and shops were damaged. #Afghanistan pic.twitter.com/f8eFpF7NZc — TOLOnews (@TOLOnews) May 2, 2021 وقال شاهد عيان إن "الانفجار كان يصم الآذان بينما كانت الشاحنات تصطف لدخول المدينة، واحترقت نحو 100 شاحنة، وبدا الانفجار الأول وكأنه انفجار لغم، ثم اندلعت ألسنة اللهب من شاحنة ثم انفجرت شاحنة ثانية وثالثة".

وكانت عشرات الشاحنات تتحرك ببطء إلى العاصمة وقت اندلاع الحريق، وكان السائقون ينتظرون حتى حلول الساعة التاسعة مساء، ليسمح لصهاريج الوقود والشاحنات الكبيرة الأخرى بدخول كابل.