حديقة حيوان بنى سويف بدون زائرين تنفيذا لقرار إغلاق المتنزهات.. فيديو وصور

بنى سويف هانى فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من حديقة الحيوان بمدينة بنى سويف، حيث خلت الحديقة من تواجد أى زائرين واقتصر التواجد على العاملين في الحديقة.

وأصدر الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف تعليماته المشددة لرؤساء الوحدات المحلية، والتى تقضي بأنه اعتبارا من السبت الموافق الأول من شهر مايو 2021 ، يتم غلق الحدائق والمتنزهات العامة على مستوى المركز والمدينة، ومنع إقامة أية تجمعات أو فعاليات أو احتفالات جماهيرية خلال أعياد الربيع وشم النسيم والعطلات التي أعلنت عنها الحكومة، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتكثيف حملات المتابعة الميدانية الموسعة وتطبيق القانون على المخالفين لقرارات الحكومة، يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء ضمن الخطة الشاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ، وفي اطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين خلال أعياد الربيع.