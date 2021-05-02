اليوم السابع
Ads
الأحد، 02 مايو 2021 06:45 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حديقة حيوان بنى سويف بدون زائرين تنفيذا لقرار إغلاق المتنزهات.. فيديو وصور

الأحد، 02 مايو 2021 05:49 م
حديقة حيوان بنى سويف بدون زائرين تنفيذا لقرار إغلاق المتنزهات.. فيديو وصور حديقة حيوان بنى سويف بدون زائرين
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من حديقة الحيوان بمدينة بنى سويف، حيث خلت الحديقة من تواجد أى زائرين واقتصر التواجد على العاملين في الحديقة.

وأصدر الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف تعليماته المشددة لرؤساء الوحدات المحلية، والتى تقضي بأنه اعتبارا من  السبت الموافق الأول من شهر مايو 2021 ، يتم  غلق الحدائق والمتنزهات العامة على مستوى المركز والمدينة، ومنع إقامة أية تجمعات أو فعاليات أو احتفالات جماهيرية  خلال أعياد الربيع وشم النسيم والعطلات التي أعلنت عنها الحكومة، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتكثيف حملات المتابعة الميدانية الموسعة وتطبيق القانون على المخالفين لقرارات الحكومة، يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء ضمن الخطة الشاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ، وفي اطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين خلال أعياد الربيع.


بنى سويف

اخبار بنى سويف

حدائق بنى سويف

اعياد الربيع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ أسيوط: إغلاق الحدائق العامة والمتنزهات منعاً للتجمعات للوقاية من كورونا

الأحد، 02 مايو 2021 03:20 م

غلق الحدائق والمتنزهات بكفر الشيخ تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء.. صور

الأحد، 02 مايو 2021 03:02 م

محافظ بني سويف: غلق الحدائق والمتنزهات لمنع التجمعات خلال شم النسيم

الأحد، 02 مايو 2021 02:30 م

غلق الحدائق بالشرقية وتشديد الإجراءات الاحترازية تزامنا مع احتفالات شم النسيم

الأحد، 02 مايو 2021 02:21 م

محافظ البحيرة: إغلاق الحـدائق والمتنزهـات العامـة والشـواطئ فى شم النسيم

الأحد، 02 مايو 2021 02:12 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة