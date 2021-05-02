حبس المتهم بذبح حماته داخل مستشفى فى الشرقية لرفضها عودة ابنتها له

الشرقية -فتحية الديب

قررت نيابة قسم ثانى الزقازيق، برئاسة أحمد البدرى مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس الزوج المتهم بذبح حماته داخل مستشفى الزقازيق الجامعى، لرفضها عودته زوجته له، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، حيث وجهت النيابة العامة له تهمة القتل العمد.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إخطارا من مستشفى الزقازيق الجامعى، بمقتل " ف.ع" 60 عاما ربة منزل مقيمة قرية كفر الخضيرى مركز ههيا، وتم التحفظ على جثتها بمشرحة مستشفى الزقازيق الجامعى.

وتوصلت التحريات الأولية التى أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث، وقام بها الرائد أحمد جلال، رئيس مباحث قسم ثانى الزقازيق، توجد خلافات بين المتهم 37 سنة صاحب ورشة كاوتش، مقيم منشاة أبوعمر، وبين زوجته "ف.ت" 33 عاما، منذ فترة وتعديه عليه بالضرب المبرح وتسبب فى إصابتها إصابة خطيرة بالأذن، وغادرت على اثرها منزل الزوجية واقامت مع أسرتها وأنه توجه أكثر من مرة لإعادتها له دون جدوى، وأثناء تواجد الزوجة بقسم الأنف والأذن داخل مستشفى الزقازيق الجامعى، لإجراء عملية جراحية بالأنف على خلفية إصابتها التى إلحاقها بها زوجها، وكانت والدتها مرافقة لها بالمستشفى، قرر زوجها زيارتها يوم الجمعة الماضى، فى محاولة جديدة منه لإعادتها، إلا أنها رفضت، كما رفضت والدتها عودتها معه إلا بعد إجراء العملية وعلاجها، فاستشاط غضبا وأخرج سكينا من طيات ملابسه وقام بذبح والدة زوجته، وسط ذهول باقى المرضى الذين تعالت صرخاتهم واستغاثتهم الا أن القاتل تمكن من الفرار، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بعد ساعات من الحادث من ضبطه، وتم إحالته للنيابة العامة، التى صرحت بالدفن عقب انتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.