اليوم السابع
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جهود أمنية للقبض على تاجر الكيف بعد ضبط أحد معاونيه بحشيش فى الجيزة

الأحد، 02 مايو 2021 09:00 ص
جهود أمنية للقبض على تاجر الكيف بعد ضبط أحد معاونيه بحشيش فى الجيزة قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يواصل رجال المباحث بالجيزة جهودهم للقبض على تاجر المخدرات الكبير بعدما أرشد مسجل خطر عن هويته عقب  القبض عليه في منشأة القناطر، وبحوزته كمية من الحشيش، وقال إنه هو من كان يموله بالمخدرات ليبيعها للمتعاطين.

وقال المتهم أنه كان يخزن المواد المخدرة فى مسكنه، ويتواصل مع عملائه هاتفيا، لتحديد أماكن لقائهم، لبيع المواد المخدرة خاصة مخدر الحشيش.

ووردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بتورط شخص في الاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة منشأة القناطروبعد تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

واعترف المتهم بالاتهام المنسوب إليه، وهو الاتجار بالمواد المخدرة، فتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


مخدر الحشيش

تجارة المخدرات

مكافحة المخدرات

منشأة القناطر

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