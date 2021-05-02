تنمية أرض الفيروز.. مشروعات جديدة تحقق حياة كريمة لأهالى وسط سيناء.. اعرفها

شمال سيناء - محمد حسين

شهد مركز الحسنة بوسط سيناء، انطلاق مشروعات جديدة تحقق حياة كريمة لسكان مناطق وسط سيناء وتضاف لقائمة مشروعات انتهت وأخرى يتواصل العمل فيها.

قال اللواء أسامة أحمد محمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، لـ"اليوم السابع"، إن أحدث المشروعات الخدمية التي انطلق العمل فيها مبنى الحملة الميكانيكية الجديد بمدينة الحسنة والذي يوفر خدمة تواجد كافة المعدات الحكومية لخدمة المدينة والقرى.

وأشار رئيس مركز ومدينة الحسنة إلى أن المبنى مكون من مقر إداري دورين واستراحة، و15 جراج، و2 غرفة مكونه من مغسلة وديزل، و10 مخازن ، وغرفة أمن، وغرفة للحراسة، و2 مغسلة، وتحتوي أرضيات المبنى بالكامل على بلاطات خرسانية.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء، أن ثاني أحدث المشروعات التي بدأت لخدمة سكان مناطق قرى الحسنة هي العمل بمحطة تحلية مياه بقرية القسيمة، والتي تخدم جميع منشآت وأهالي القرية بالكامل وتعمل بطاقة تصميمية (500) متر 3 يوم وتعتمد على عدد (2) بئر أعماق 1200 م طاقة 50 م3 فى ساعة لكل بئر كما يتم تشغيلها بالوقود والطاقة الشمسية.