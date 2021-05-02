اليوم السابع
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تموين الغربية: توريد 41379 طن قمح للشون والصوامع

الأحد، 02 مايو 2021 12:15 م
تموين الغربية: توريد 41379 طن قمح للشون والصوامع صوامع القمح - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة

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أعلن المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية ، فى بيان له ، أن إجمالى ما تم توريده من القمح منذ بداية موسم الحصاد 41379.891 طن ، حتى الآن، للشون والصوامع والهناجر بنطاق المحافظة ، بعد أن تم توريد 5731.569 طن قمح بنهاية اليوم.

وأوضح أن شون البنك الزراعى استقبلت حتى الآن 8323،320 طن قمح، وتوريد 16587.936 طن لصوامع شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، وتوريد 16468.635طن لصوامع الشركة المصرية القابضة للصناعات الغذائية.

وأشار إلى أن هناك لجانا من المديرية متواجدة فى الصوامع والشون والهناجر لفحص القمح الوارد، وتحديد درجة النظافة والشوائب، والاستلام على أن يتم صرف مستحقات المزارعين أولا بأول.


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