تفاصيل مقتل حداد بسبب "كوب شاى" فى الوراق يرويها المتهمون وشقيق الضحية

كتب أحمد الجعفرى

ينشر "اليوم السابع" محضر التحريات والذى تسلمته النيابة العامة بالجيزة، فى واقعة مقتل حداد على يد شقيقين فى منطقة الوراق بالجيزة، بسبب خلافات سابقة بين الطرفين نتيجة "كوب شاي"، حيث تبين من خلال التحريات، أن المتهمين فى الواقعة، قتلا المجني عليه بأن سددا له طعنة نافذة أودت بحياته.

ونفى المتهم الأول صحة ما جاء فى التحريات، وقال إنه كان يحاول التحجيز بين شقيقه وبين المجني عليه، ولم يكن طرف فى المشاجرة، ونفى حمله أى أسلحة بيضاء خلال المشاجرة.

وذكر المتهم الثانى، أن ما حدث مشاجرة بينه وبين المجني عليه، قام خلالها المجني عليه بضربه بطلقتين خرطوش من فرد خرطوش كان بحوزته، فوقع فى الحوش، بعدها هجم عليه المجني عليه وضربه بمطواة فى فمه، وأحدث إصابته، فسحب منه المتهم المطواة وسدد له طعنة فى البطن، فسقط على الأرض غارقًا فى دمائه، ونفى علاقة شقيقه بالواقعة.

فيما قال شقيق المجنى عليه، أنه يعمل حدادا وقبل الواقعة كان يقوم بتركيب باب حديد لأحد العملاء فى شارع الشنوانى، أحد الشوارع بمنطقة الوراق، بعدها أخبره صديق له، بأن شقيقه (المجني عليه)، دخل فى مشاجرة مع أحد جيرانه، وتم حلها.

وأضاف شقيق المجني عليه، أنه عاد وجلس على أحد المقاهى بعدها فوجئ بأحد المتهمين يحاول أخذ شقيقه معه إلى المقهى التى شهدت المشاجرة أول مرة وحينما رفض، حدثت بينهم مشاجرة عنيفة، بعدها سمع صوت إطلاق نار ولكنه لم يكن يعرف مصدره، نظرًا لتجمع عدد كبير من المواطنين.