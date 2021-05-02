وقال المتحدث باسم بحرية جيش التحرير الشعبى الصينى "قاو شى تشنغ" –فى تصريح اليوم- إن التدريبات روتينية وفقا لخطة العمل السنوية، وتهدف إلى المساعدة على تحسين قدرة القوات على حماية السيادة الوطنية والأمن والمصالح الإنمائية، إلى جانب تعزيز السلام والاستقرار فى هذه المنطقة.

وأضاف تشنغ أن التدريبات تتوافق مع القانون، معربا عن أمله أن "يتمكن العالم الخارجي من النظر إليها بموضوعية وعقلانية، وستواصل بحرية جيش التحرير الشعبى الصينى تنظيم تدريبات مماثلة في المستقبل وفقا للخطة الموضوعة".

وتابع تشنغ أن مشاركة حاملة الطائرات "شاندونغ" فى التدريبات ضمن تشكيل، يعنى أنها يمكن أن تمارس التنسيق مع السفن الأخرى بما فيها المدمرات والفرقاطات كما هو الحال فى وضعية القتال الفعلى، بدلا من إجراء تدريبات بشكل منفرد، فيما لم يعلن تشنغ عن السفن الحربية الأخرى المشاركة فى التدريبات.

وتعد هذه المناورات الأولى من نوعها التى تجريها حاملة الطائرات "شاندونغ" هذا العام فى بحر الصين الجنوبى، وتأتى بعد مناورات عسكرية أجرتها حاملة الطائرات "لياونينغ" فى المنطقة مؤخرا، حيث يرى محللون صينيون أن هذه المناورات تبرز حقيقة أن حاملتى الطائرات الصينيتين تجريان حاليا بنشاط تدريبات على الاستعداد القتالى.