تحرير 86 محضر عدم ارتداء كمامة ورش وتطهير 193 شارع في سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، حملات مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فى المدينة والقرى التابعة.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 86 محضر غرامة فورية لعدم ارتداء كمامة، ومصادرة 29 شيشة، وتطهير وتعقيم 193 شارع.

يذكر أنه قد قرر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج إغلاق جميع الحدائق العامة، والمتنزهات بنطاق المحافظة، خلال الاحتفال بأعياد الربيع، تحسبا لخروج المواطنين للاحتفال، وذلك في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح "الفقي"، أن قرار الغلق يشمل جميع الحدائق العامة، والمتنزهات، والمسطحات الخضراء، والكورنيش الشرقي، والجانب الشرقي من كورنيش النيل الغربي، مشددا على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج لتطبيق قرار الغلق.

وناشد محافظ سوهاج المواطنين، بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والبعد عن أماكن التجمعات والازدحام، وارتداء الكمامة، حفاظا على سلامتهم وصحتهم.