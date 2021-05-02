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تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ"أحداث مسجد الفتح" إداريًا

الأحد، 02 مايو 2021 11:01 ص
تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ"أحداث مسجد الفتح" إداريًا المستشار معتز خفاجى ـ أرشيفية
كتب: إيهاب المهندس

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قررت الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم الأحد، تأجيل نظر إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح" إداريًا.
 
وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.
 
وتوجد تهم رئيسية فى قضايا الإرهاب عقوبتها قاسية منها:
 
أ ـ الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
 
الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتصل عقوبتها للسجن المشدد طبقا للمادة 86 من قانون العقوبات.
 
ب ـ تخريب الممتلكات العامة.
 
وضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات.
 

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