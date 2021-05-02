بدء فحص رغبات "تعويضات النوبة" وإعلان الكشوف النهائية للمستحقين

أسوان – عبد الله صلاح

تبدأ اللجنة الوطنية الخاصة بصرف تعويضات أهالى النوبة بمحافظة أسوان، خلال شهر مايو الجارى، فى فحص رغبات المتقدمين للحصول على تعويضات أبناء النوبة ممن لم يسبق تعويضهم قبل ذلك عقب بناء السد العالى وخزان أسوان، ثم إعلان الكشوف النهائية للمستحقين.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن أعداد المقيدين فى كشوف المستحقين خلال المرحلة الثانية من التعويضات بلغ نحو 5329 مستحقاً، وذلك من إجمالى 11 ألفا و500 مستحقا، حيث تقدم فى المرحلة الأولى 6171 مستحقا.

وأضاف محافظ أسوان، فى تصريحات خاصة، أن اللجنة الوطنية الخاصة بصرف تعويضات أهالى النوبة برئاسة المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، كانت قد قررت مد فترة تلقى الرغبات للمرة الخامسة على التوالي حتى 30 أبريل الماضى، وذلك استجابة لمطالب أهالى النوبة بمد فترة تقديم رغبات الحصول على التعويضات المقررة والتى بدأت فى 17 يناير الماضى.

وأشار اللواء عطية، إلى أنه تم تشكيل 16 لجنة تعمل على تلقى الطلبات يومياً من المواطنين المستحقين للتعويضات، وتشمل 4 لجان بمركز ومدينة أسوان تضم مقرات الوحدة المحلية وأحياء غرب وشرق وجنوب لتلقى طلبات التقنين فى تملك الأراضى المقام عليها المساكن لمتضررى إنشاء وتعلية خزان أسوان، وبالتوازى تم فتح لجنة بمقر إدارة الأملاك الخاصة بالمحمودية لتعويضات حق الانتفاع فى الجزر النوبية، بالإضافة إلى تخصيص 10 لجان بقرى مركز نصر النوبة ومدينة كلابشة مخصصة لتعويضات المساكن لمتضررى إنشاء السد العالى، فضلاً عن لجنة المراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو لتلقى طلبات تعويضات الأراضى الزراعية.