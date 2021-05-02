بايدن في الذكرى الـ10 لمقتل بن لادن: تبعناه إلى الجحيم وأوصلناه هناك

كتبت: نهال أبو السعود

أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى تحرك إدارته لإعادة القوات إلى الوطن من أفغانستان، يوم الأحد، في الذكرى العاشرة لمقتل أسامة بن لادن ، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر الإرهابية.

في بيان صادر عن البيت الأبيض، قال الرئيس: إن وجود القاعدة في أفغانستان تدهور إلى حد كبير على الرغم من أن قوات طالبان، التي اتهمت بمساعدة الجماعة الإرهابية وقت الغزو الأمريكي لا تزال تسيطر على جزء كبير من البلاد اليوم.

وقال بايدن "إننا نضع حدا لأطول حرب في أمريكا وسحب آخر جنودنا من أفغانستان ، القاعدة تتدهور إلى حد كبير هناك"، وأضاف: "لكن الولايات المتحدة ستظل يقظة بشأن التهديد من الجماعات الإرهابية، التي انتشرت في جميع أنحاء العالم، وسنواصل مراقبة وتعطيل أي تهديد لنا ينشأ من أفغانستان".

و وصف بايدن، المشهد في البيت الأبيض ليلة مقتل بن لادن ، عندما كان نائبا للرئيس ، في بيانه الأحد ، مشيدا بوضوح الرئيس أوباما فضلا عن "الشجاعة والبراعة، من فريقنا على الأرض "والعمل الجاد لأجهزة المخابرات لتعقب زعيم القاعدة.

قال بايدن: "لقد تبعنا بن لادن إلى أبواب الجحيم - وأوصلناه".

قتل الفريق السادس التابع للبحرية الأمريكية بن لادن، خلال غارة عام 2011 على مجمع احتله الزعيم الإرهابي في أبوت آباد ، باكستان ، بعد مطاردته في جميع أنحاء أفغانستان وباكستان لمدة عقد تقريبًا.

أعلن بايدن الشهر الماضي، أن الولايات المتحدة ستسحب جميع القوات المقاتلة من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر من هذا العام ، بمناسبة مرور 20 عامًا على هجمات 11 سبتمبر ونهاية أطول حرب أمريكية.