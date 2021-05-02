انقلاب سيارة ملاكي من أعلى الطريق الدائري الأوسطي في الحوامدية وإصابة قائدها

كتب بهجت أبو ضيف

انقلبت سيارة ملاكي، من أعلى الطريق الدائري الأوسطي في الحوامدية بالجيزة اليوم الأحد، مما أسفر عن إصابة قائدها، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بمنطقة الحوامدية، بإجراء التحريات تبين انقلاب سيارة ملاكي من أعلى الطريق الدائري الأوسطي، مما أسفر عن إصابة قائدها، وتم نقله إلى المستشفى لإسعافه، وأشارت التحريات إلى أن اختلال عجلة القيادة من يد قائد السيارة أدت إلى انحرافها عن الطريق وانقلابها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.