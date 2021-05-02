اليوم السابع
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خالد صلاح
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الهند تسجل 3689 وفاة وأكثر من 392 ألف إصابة بفيروس كورونا

الأحد، 02 مايو 2021 11:25 ص
الهند تسجل 3689 وفاة وأكثر من 392 ألف إصابة بفيروس كورونا كورونا فى الهند
وكالات

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 أعلنت وزارة الصحة في الهند اليوم، الأحد، تسجيل 392 ألفا و488 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الاصابات إلى 19 مليونا و557 ألفا و457 شخصا.
 
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن البلاد شهدت أيضا 3689 حالة وفاة نتيجة المرض خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 215 ألفا و542 حالة.
 
فيما أعلنت الشركة الهندية لمختبرات الأدوية "دكتور ريدي" أنها تستعد لإطلاق حملة تطعيم ضد فيروس كورونا في غضون العشرة أيام المقبلة بلقاح "سبوتنيك في" الروسي.
 
وقال مسؤول بارز بالشركة الهندية في تصريح لمراسل وكالة أنباء (تاس) الروسية شريطة عدم الكشف عن هويته: إنه تم استلام الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك في".
 
وأوضح المسؤول أن الهند تنتظر وصول الدفعة الثانية من هذا اللقاح الروسي، مؤكدا ضرورة إجراءات الفحص والتثبت من جودة اللقاح الروسي قبل البدء في التطعيم.
 
وتعاني الهند من ارتفاع قياسي في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث سجلت في آخر حصيلة يومية أمس السبت أكثر من 400 ألف إصابة و3500 حالة وفاة بسبب الوباء.
 
وبلغ إجمالي الإصابات في الهند منذ بدء تفشي الوباء أكثر من 19 مليون إصابة وتجاوزت حصيلة الوفيات الـ 211 ألف حالة وفاة حتى الآن.

وزارة الصحة في الهند

الهند

إصابة جديدة

فيروس كورونا

الاصابات

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