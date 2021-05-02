الهند تسجل 3689 وفاة وأكثر من 392 ألف إصابة بفيروس كورونا

وكالات

أعلنت وزارة الصحة في الهند اليوم، الأحد، تسجيل 392 ألفا و488 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الاصابات إلى 19 مليونا و557 ألفا و457 شخصا.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن البلاد شهدت أيضا 3689 حالة وفاة نتيجة المرض خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 215 ألفا و542 حالة.