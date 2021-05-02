اليوم السابع
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المجلس القومى للمرأة ببنى سويف يستخرج 14 ألف بطاقة رقم قومى للفتيات والسيدات

الأحد، 02 مايو 2021 12:00 ص
المجلس القومى للمرأة ببنى سويف يستخرج 14 ألف بطاقة رقم قومى للفتيات والسيدات نرمين محمود مقرر المجلس القومى للمرأة في بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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قالت نرمين محمود مقرر المجلس القومى للمرأة في بنى سويف، إنه تم استخراج 14 ألف بطاقة رقم قومى للفتيات والسيدات بالمجان من خلال مبادرات المجلس القومى للمرأة.

وأضافت نرمين محمود لـ"اليوم السابع": قمنا بعمل ندوات توعية للحد من انتشار فيروس كورونا داخل 33 قرية، بالإضافة إلى ورش عمل للتوعية بالفيروس.
 
وقالت مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف، إن حملة طرق الأبواب الخاصة بمبادرة إحميها من الختان إستفاد منها أكثر من 150580مستفيدة، مشيرة إلى أن حمله 16يوم لمناهضة العنف ضد المرأة إستفاد منها أكثر من 147173مستفيده بإجمالى 297 الف و753.

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