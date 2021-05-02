المتهم والأفوكاتو.. رسالة "واتساب" قديمة تنقذ عاملا من الحبس (فيديو)

كتب إيهاب المهندس

خلال حلقة جديدة من سلسلة حلقات "المتهم والأفوكاتو"، سنتحدث عن واقعة اتهام عامل بتوقيع وصل أمانة بـ 150 ألف جنيه لصاحب شركة تشغيل سيارات، وصدور حكم ضد عامل بالحبس سنتين، والمفاجأة أن رسالة "واتس أب" قديمة كانت بين المتهم والمجنى عليه، أنقذت الأول من عقوبة الحبس سنتين وحصوله على حكم بالبراءة من محكمة جنح مستأنف وإلى تفاصيل الواقعة.

في البداية يقول وائل حسين المحامى بالنقض، إن القضية اللى هنتكلم عنها النهارده حدثت وقائعها في سنة 2020، وهى قيام عامل بالعمل في أحد مكاتب تشغيل السيارات، ووقع تحت ضغط صاحب العمل الذى ألزمه بتوقيع وصل امانة 150 ألف جنيه، كنوع من التأمين على العهدة التي حصل عليها العامل، وحدث خلاف بين العامل وصاحب مكتب السيارات، وقام الآخر بتحرير دعوى بوصل الأمانة وحصل على حكم قضائى بالحبس سنتين وكفالة ألفين جينه و10 آلاف وواحد تعويض مدنى مؤقت.

وتابع: حضور المتهم أمام محكمة جنح المستأنف لم نجد أى ثغرة لإثبات براءة المتهم، وتم القبض عليه وحضر الجلسات محبوسا، حضر أمام المحكمة وشرحنا طبيعة العمل بين الطرفين والمحكمة أجلت القضية للسداد، وخلال الجلسة التالية المحكمة سألت المتهم هل تم التصالح مع المجنى عليه صاحب مكتب تشغيل السيارات، وقلنا أمام المحكمة أن المجنى عليه استغل قرار المحكمة بتأجيل الجلسة الماضية للسداد وطلب مبالغ طائلة من المتهم.

واستكمل: إلا أن يشاء القدر ونجد رسالة قديمة من المجنى عليه للمتهم بقول فيها بالنص ـ ابعت الـ 1000 جنيه اللى عليك علشان خاطر مرفعش إيصال الأمانة ضدك"، بالفعل المحكمة بدأت تبحث الأمور وقررت تأجيل القضية لحضور جميع أطرف الدعوى، ولكن نظرا لأن المجنى عليه يعلم انه ليس له مبالغ ماليه عند المتهم لم يحضر هو ولا محاميه الجلسات بعد ذلك والمحكمة برأت العامل المتهم من التهم المنسوبة إليه.

تمر في حياتنا اليومية مواقف تظل في الذاكرة، ربما لغرابتها أو طرافتها، والمحامون من الأشخاص الذين تصادفهم العديد من الواقف والقصص الغريبة في أروقة المحاكم من المتهمين وموكليهم في قضايا الجنايات والجنح، وخلال سلسلة حلقات "المتهم والأفوكاتو" سنلقى الضواء على أغرب القضايا والمواقف التي قابلت بعض المحامين خلال نظر القضايا.