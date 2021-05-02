القبض على تشكيل عصابى لسرقة المتاجر بأسلوب المغافلة فى الساحل

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط تشكيل عصابى بمنطقة الساحل، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المتاجر بأسلوب "المغافلة"، وحرر محضر بالواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القاهرة، حال إستقلالهما مركبة "توك توك" قيادة أحدهما، وبحوزتهما (ماكينة شحن فورى"مجهولة المصدر").

وبمناقشتهما عن مصدر ماكينة الشحن المضبوطة بحوزتهما ، إعترفا بسرقتها من داخل إحدى المحال الكائنة بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة بأسلوب "المغافلة" وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المتاجر بأسلوب "المغافلة"، كما إعترفا بإرتكاب واقعة سرقة ماكينة شحن فورى آخرى من داخل إحدى المحال بالجيزة بذات الإسلوب ، وبإرشادهما أمكن ضبط الماكينة المستولى عليها بمسكن أحدهما ، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات ، وإتهماهما بالسرقة . وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.